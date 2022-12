Stand: 21.12.2022 18:07 Uhr Rahlstedt: Unbekannter verletzt Pferd - Tier eingeschläfert

Ein Pferd ist in Hamburg in der Nacht zu Montag von einem Unbekannten so schwer verletzt worden, dass es eingeschläfert werden musste. Das Tier wies nach Angaben der Polizei schwere Verletzungen im Genitalbereich auf. Bei den Ermittlungen überprüft die Polizei nun auch Zusammenhänge zu ähnlichen Fällen. Bereits im Sommer seien mehrere Pferde im Hamburger Stadtgebiet ebenfalls im Genitalbereich verletzt worden.

