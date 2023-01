Stand: 03.01.2023 15:50 Uhr Rahlstedt: Polizisten verletzten Angreifer mit Schusswaffe

Hamburger Polizisten haben am Dienstag in Rahlstedt auf einen mutmaßlichen Messerangreifer geschossen. Der Mann erlitt Verletzungen an den Beinen - Lebensgefahr besteht nicht. Nach Angaben der Polizei ging der 58-Jährige in der Straße Rehwinkel mit einem Messer auf die Beamten los. Weder Pfefferspray noch ein Warnschuss hätten den Mann stoppen können, so ein Polizeisprecher. Das Dezernat Interne Ermittlungen prüft nun, ob der Einsatz von Schusswaffen rechtmäßig war.

