Stand: 04.05.2023 11:41 Uhr Rahlstedt: Polizeieinsatz in Flüchtlingsunterkunft

In der Flüchtlingsunterkunft in Rahlstedt hat es einen größeren Polizeieinsatz gegeben. 20 Streifenwagen waren am Mittwochabend gegen 23 Uhr im Bargkoppelstieg. Dort hatten sich zwei Männer gestritten. Einer von ihnen wurde mit einem Messer im Gesicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Es kam zu Tumulten, die die Polizei auflöste. Schon am Dienstag war die Polizei in die Unterkunft gerufen worden, weil dieselben Männer gestritten hatten.

