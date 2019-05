Rahlstedt: Mann durch Schüsse verletzt

Mann wird durch Schüsse schwer verletzt

NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 23.05.2019 05:30 Uhr

In Rahlstedt ist ein Mann in der Nacht zu Donnerstag angeschossen und schwer verletzt worden. Zuvor soll es offenbar einen Streit in einer Wohnung gegeben haben. Nun ermittelt die Mordkommission.