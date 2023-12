Stand: 07.12.2023 19:49 Uhr Rahlstedt: Junge bei Verkehrsunfall schwer verletzt

In Hamburg-Rahlstedt ist am Donnerstagnachmittag ein Junge bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Ein Polizeisprecher sagte, eine Gruppe Kinder und Jugendlicher habe sich offensichtlich an der Kreuzung Bargteheider Straße / Berner Straße eine Schneeballschlacht geliefert. Dabei sei ein Junge wohl auf die Straße geraten, als dort ein Wohnmobil entlangfuhr. Das Kind wurde dann augenscheinlich von einem Seitenspiegel getroffen.

