Stand: 15.12.2022 06:31 Uhr Rahlstedt: Frau durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt

Im Hamburger Stadtteil Rahlstedt ist eine Frau durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Rettungskräfte hatten sie am späten Mittwochabend in ihrer Wohnung in der Friedrichshainstraße gefunden. Wenig später konnte ganz in der Nähe ein schwer verletzter Mann gefasst werden, bei dem es sich um den Täter handeln könnte. Offenbar war er nach der Tat aus dem Fenster gesprungen. Was genau in der Wohnung passiert ist, ist noch nicht bekannt.

