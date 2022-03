Stand: 25.03.2022 10:53 Uhr Rahlstedt: Feuerwehr löscht Brand an ICE-Triebwagen

Am Bahnhof Rahlstedt hat ein Brand an einem vollbesetzten ICE einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. An einem der Triebwagen war ein Feuer ausgebrochen. Der Zug selbst war nicht verraucht. Die Fahrgäste konnten den Zug selbstständig verlassen, verletzt wurde niemand. Das Feuer wurde schnell gelöscht. | Sendedatum NDR 90,3: 25.03.2022 11:00

