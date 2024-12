Stand: 02.12.2024 06:21 Uhr Rahlstedt: Brand in Mehrfamilienhaus

In Rahlstedt hat die Feuerwehr in der Schöneberger Straße einen Wohnungsbrand gelöscht. 15 Menschen, darunter 4 Kinder, mussten das Mehrfamilienhaus wegen des Feuers in der Nacht zum Montag verlassen. Der Bewohner der Brandwohnung wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 02.12.2024 | 06:00 Uhr