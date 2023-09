Stand: 27.09.2023 14:28 Uhr Rahlstedt: Autofahrerin kracht gegen Bäckerfiliale

In Rahlstedt ist am Mittwochmorgen eine ältere Frau mit ihrem Auto gegen eine Bäckerfiliale gekracht. Laut Hamburger Feuerwehr verlor sie gegen 9 Uhr die Kontrolle über ihren Wagen. Dann stieß sie gegen das Schaufenster der Filiale in der Grömitzer Straße. Die Frau kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

