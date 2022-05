Stand: 06.05.2022 14:52 Uhr Rahlstedt: 22-Jährige an Haustür überfallen - Zeugen gesucht

Die Hamburger Polizei sucht nach einem sexuellen Übergriff auf eine 22-Jährige am Freitag in Rahlstedt nach Zeugen und Zeuginnen. Ein Unbekannter hatte die 22-Jährige um kurz nach Mitternacht an ihrem Wohnhauses in der Sieker Landstraße angegriffen. Im Eingangsbereich des Mehrfamilienhauses nahm der Mann nach Polizeiangaben sexuelle Handlungen an ihr vor. Als die Frau begann zu schreien, flüchtete der Täter. Nachbarn hörten die Schreie und wählten den Notruf. Die Polizei bittet alle, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, sich zu melden. | Sendedatum NDR 90,3: 06.05.2022 15:00

