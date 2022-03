Stand: 04.02.2022 13:17 Uhr Rahlstedt: 13-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Eine Autofahrerin hat am Donnerstagabend in Rahlstedt einen 13-Jährigen angefahren. Der Junge war plötzlich auf die Meiendorfer Straße gelaufen. Die 47-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Jugendliche kam mit schweren Verletzungen an Kopf und Bein ins Krankenhaus. Inzwischen schwebt er nicht mehr in Lebensgefahr. | Sendedatum NDR 90,3: 04.02.2022 14:00

