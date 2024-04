Stand: 19.04.2024 06:54 Uhr Räuber liefern sich in Hamburg Verfolgungsjagd mit der Polizei

In Billstedt ist in der Nacht zu Freitag ein Mann von mehreren Personen angegriffen und mit einem Elektroschocker verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge wollten die mutmaßlichen Täter die Armbanduhr des Mannes stehlen. Sie seien allerdings ohne Beute in einem Sprinter in Richtung Hamburger Innenstadt geflüchtet. Die Polizei folgte ihnen mit 14 Streifenwagen und mehreren zivilen Fahrzeugen. Am Winklers Platz ließen die Räuber den Wagen stehen, zwei von ihnen konnte die Polizei festnehmen, nach dem dritten wird noch gesucht.

