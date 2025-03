Radfahrerin nach Unfall mit Pkw in Hamburg schwer verletzt

Stand: 03.03.2025 16:49 Uhr

In Hamburg-Langenhorn ist am Montag eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall mit einem Pkw schwer verletzt worden. Auch in Jenfeld gab es einen Verkehrsunfall, bei dem ein Mann verletzt wurde.