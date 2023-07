Stand: 06.07.2023 17:04 Uhr Radfahrerin nach Unfall mit Fußgängerin schwer verletzt

Im Stadtteil Hoheluft-West ist am Mittag eine Fahrradfahrerin bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau war an der Kreuzung Bismarckstraße / Kottwitzstraße mit einer Fußgängerin zusammengestoßen. Die genauen Umstände des Unfalls sind unklar. Die etwa 60 Jahre alte Radfahrerin musste beatmet werden und kam in ein Krankenhaus.

