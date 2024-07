Stand: 18.07.2024 11:52 Uhr Radfahrerin durch Autofahrer in Hamburg schwer verletzt

Bei einem Unfall im Hamburger Stadtteil Hummelsbüttel ist am Donnerstagmorgen eine Radfahrerin schwer verletzt worden. In der Straße Kirchenredder wollte ein Autofahrer rückwärts ausparken. Dabei fuhr er die Frau an, die durch den Zusammenstoß an einem Zaun eingeklemmt wurde. Die Radfahrerin kam mit Knochenbrüchen ins Krankenhaus.

