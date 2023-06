Stand: 09.06.2023 20:42 Uhr Radfahrerin bei Unfall in der Innenstadt schwer verletzt

In der Hamburger Innenstadt ist am Freitag eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Laut Polizei wurde die Frau an der Esplanade von einem Auto erfasst. Dabei wurde sie so schwer verletzt, dass ein Rettungshubschrauber gerufen werden musste. Wie der Unfall passieren konnte, ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 09.06.2023 | 20:00 Uhr