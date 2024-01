Stand: 17.01.2024 12:42 Uhr Radfahrer wird von Auto schwer verletzt

In Altona ist am Mittwochmorgen ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der 31-Jährige wollte offenbar an der Kreuzung Königstraße/Kirchenstraße abbiegen. Dabei übersah ihn ein Autofahrer. Er erfasste ihn mit seinem Fahrzeug. Der Radfahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus und musste notoperiert werden. In Lebensgefahr schwebt er nicht.

