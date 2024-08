Stand: 09.08.2024 11:42 Uhr Radfahrer wird in Eidelstedt von Auto angefahren

In Eidelstedt hat am Freitagmorgen ein Autofahrer einen Radfahrer angefahren. Laut Polizei wollte der 28-Jährige mit seinem Wagen in die Ottensener Straße abbiegen. Dabei übersah er möglicherweise den Radfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der 36-Jährige erlitt eine Gehirnerschütterung und Prellungen, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

