Stand: 21.05.2024 19:45 Uhr Radfahrer stoßen in St. Georg zusammen

Auf dem Radweg der Straße "An der Alster" in St. Georg sind am frühen Dienstagnachmittag zwei Radfahrer zusammengestoßen. Einer von ihnen erlitt schwere Verletzungen. Ein 41-Jähriger stürzte bei dem Zusammenprall auf den Kopf und verletzte sich schwer. Notarzt und Rettungssanitäter leisteten erste Hilfe und brachten ihn anschließend ins Krankenhaus. Der zweite Radfahrer erlitt leichtere Verletzungen, wurde ebenfalls vor Ort behandelt und kam danach in eine Klinik. Am Unfallort suchte die Polizei nach möglichen Zeugen des Zusammenstoßes. Wie genau es zu der Kollision gekommen ist, ermittelt nun die Polizei.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 21.05.2024 | 19:30 Uhr