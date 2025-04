Stand: 25.04.2025 21:08 Uhr Radfahrer am Zollenspieker Hauptdeich verunglückt

Am Zollenspieker Hauptdeich ist wieder ein Rennradfahrer verunglückt. Wie der Lagedienst der Polizei mitteilte, fuhr der Mann am Freitag in ein parkendes Auto - wahrscheinlich bei hoher Geschwindigkeit. Er kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

