Stand: 22.03.2022 17:38 Uhr Rabe bittet Schulen um Hilfe bei der Aufnahme ukrainischer Schüler

Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) hat die Schulen offiziell um Mithilfe bei der Versorgung ukrainischer Kinder und Jugendlicher gebeten. Niemand solle von einzelnen Schulen weggeschickt werden, so steht es in einem Brief an alle Schulen. Wie viele ukrainische Schüler und Schülerinnen in den kommenden Wochen angemeldet werden, könne man noch nicht abschätzen. Kurzfristig sollen die Internationalen Vorbereitungsklassen mehr Schüler aufnehmen als bisher - nämlich bis zu 18. | Sendedatum NDR 90,3: 22.03.2022 13:00

