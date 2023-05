Stand: 16.05.2023 07:58 Uhr "Queen Mary 2" erneut zu Kurzbesuch in Hamburg

Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche hat die "Queen Mary 2" in Hamburg festgemacht. Die "Königin der Meere" kam von einer Fjordfahrt in Norwegen und erreichte das Cruise Center Steinwerder in der Nacht zum Dienstag. Im Laufe des Tages soll der 345 Meter lange Luxusliner wieder aufbrechen. Als nächster Hafen wird das britische Southampton angesteuert. Das vor 20 Jahren in Frankreich gebaute Kreuzfahrtschiff kann 2.700 Passagiere beherbergen. Das nächste Mal wird sie erst wieder am 20. September in Hamburg erwartet.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 16.05.2023 | 09:00 Uhr