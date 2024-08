Stand: 06.08.2024 06:50 Uhr "Queen Mary 2" am Kreuzfahrtterminal Steinwerder angelegt

Am Dienstag hat das Kreuzfahrtschiff "Queen Mary 2" am Kreuzfahrtterminal Steinwerder angelegt. Der Kurzbesuch des 345 Meter langen Schiffs dauert nur einen Tag. Es ist aber nur ein kurzer Abschied. In der folgenden Woche soll die "Queen Mary 2" noch einmal nach Hamburg kommen.

