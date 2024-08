"Queen Mary 2": Nach 20. Geburtstag in Hamburg wieder ausgelaufen Stand: 14.08.2024 21:21 Uhr Im Hamburger Hafen ist am Mittwoch der 20. Geburtstag der "Queen Mary 2" gefeiert worden. Gegen 6.30 Uhr legte das Kreuzfahrtschiff der Cunard Reederei am Terminal Steinwerder an. Am Abend legte sie dann auch schon wieder ab.

Fast 400 Mal hat das 345 Meter lange Kreuzfahrtschiff, getauft am 8. Januar 2004 von Queen Elisabeth II., schon den Atlantik überquert. Immer wieder machte die "Queen Mary 2" dabei auch im Hamburger Hafen fest - seit ihrem ersten Besuch am 19. Juli 2004 ist sie regelmäßig in der Hansestadt zu Gast. Mehrfach war sie auch schon für Schönheitsreparaturen bei der Werft Blohm + Voss.

Empfang an Bord

Am Jubiläumstag gab es an Bord einen Empfang mit geladenen Gästen, Live-Musik und Lunch. Am Abend wollte das Kreuzfahrtschiff sogar den Hafen-Barkassen Konkurrenz machen und plante eine Mini-Hafenrundfahrt - von Steinwerder bis zur Elbphilharmonie. Am späten Abend verließ die "Queen Mary 2" Hamburg wieder in Richtung Nordsee.

"Queen Mary 2" kommt nochmal im Oktober

Die "Königin der Meere" mit dem charakteristischen Rumpf wird Hamburg in diesem Jahr noch einmal am 15. Oktober anlaufen.

