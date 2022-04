Stand: 28.04.2022 15:26 Uhr Quartalsbilanz: Optikerkette Fielmann steigert Gewinn kräftig

Die Hamburger Optikerkette Fielmann hat im ersten Quartal dieses Jahres trotz Corona-Pandemie und Krieg in der Ukraine den Gewinn kräftig gesteigert. Bei einem um 8,5 Prozent auf 414 Millionen Euro gewachsenen Konzernumsatz legte der Vorsteuergewinn um rund 19 Prozent auf 49,6 Millionen Euro zu, wie das börsennotierte Familienunternehmen am Donnerstag mitteilte. Unter dem Strich wuchs der Gewinn ebenso stark auf gut 34 Millionen Euro. Für das laufende Jahr stellte Fielmann ein Umsatzplus von bis zu zehn Prozent in Aussicht. | Sendedatum NDR 90,3: 28.04.2022 15:00

