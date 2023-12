Stand: 14.12.2023 18:12 Uhr Qualmender Wasserkocher: Feuerwehreinsatz in Flüchtlingsunterkunft

Ein stark qualmender Wasserkocher auf einem Elektroherd hat in der Nacht zum Donnerstag einen Feuerwehreinsatz in einer Flüchtlingsunterkunft in Bahrenfeld ausgelöst. Nach Mitternacht seien plötzlich mehrere Notrufe bei der Leitstelle eingegangen, sagte ein Sprecher der Hamburger Feuerwehr. Grund dafür sei die starke Rauchentwicklung im ersten Obergeschoss in der Unterkunft für unbegleitete Minderjährige gewesen. Das Feuer löschten die Bewohner schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr. 53 Menschen konnten nach dem Lüften des Hauses wieder in das Gebäude zurückkehren.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 14.12.2023 | 18:00 Uhr