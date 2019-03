Stand: 24.03.2019 21:53 Uhr

Qualmender Koffer stört S-Bahn-Verkehr

Der Verkehr auf der S-Bahnlinie 1 in Hamburg läuft wieder. Wegen eines herrenlosen Koffers am Flughafen hatte die Bahn am Sonntagabend den Betrieb zwischen Hamburg-Ohlsdorf und dem Flughafen eingestellt. "Die Lage ist unter Kontrolle, das Gepäckstück ist geöffnet", sagte ein Polizeisprecher später.

Aus dem Koffer war zunächst Rauch ausgetreten. Im Inneren hätten sich unter anderem Grillanzünder und ein Wärmepflaster befunden, hieß es. Die Streckensperrung wurde nach knapp zwei Stunden aufgehoben.

