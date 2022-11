Qualm aus U-Bahntunnel: Stillstand im Innenstadt-Bahnverkehr

Stand: 22.11.2022 16:03 Uhr

Große Aufregung und Gedrängel auf den Bahngleisen in der Hamburger Innenstadt: Rauch in einem Tunnel hat den U-Bahnverkehr in der City am Dienstagnachmittag zeitweise lahmgelegt.