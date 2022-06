Stand: 01.06.2022 19:21 Uhr Psychiatrie-Patient flüchtet nach Brand: Fahndung

Die Hamburger Polizei sucht nach einem geflüchteten Psychiatrie-Patienten. Der 23-Jährige sei auf richterliche Anordnung in der geschlossenen Abteilung der Asklepios Klinik im Stadtteil Rissen untergebracht gewesen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nach dem Ausbruch eines Brandes sei der Mann am Montag aus der Einrichtung geflüchtet. Nun gibt es eine Öffentlichkeitsfahndung mit einem Foto des Gesuchten. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise. | Sendedatum NDR 90,3: 01.06.2022 20:00