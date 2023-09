Stand: 16.09.2023 09:20 Uhr Prügelei unter Jugendlichen in Altona

Eine größere Prügelei hat am Freitagabend am Alsenplatz in Altona einen Polizeieinsatz ausgelöst. Insgesamt sollen laut Polizei 50 bis 60 Jugendliche beteiligt gewesen sein. Sie hatten verschiedene Schlagwerkzeuge, Reizgas und Pfefferspray dabei. Zeugen und Zeuginnen riefen die Polizei. Als diese eintraf, lösten sich die Gruppen auf. Zwei Jugendliche wurden leicht verletzt.

