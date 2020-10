Prozessbeginn wegen Tötung eines Obdachlosen Stand: 20.10.2020 17:59 Uhr Ein Todesfall im Obdachlosenmilieu beschäftigt seit Dienstag das Hamburger Landgericht. Dort ist ein 37-jähriger Mann angeklagt, der im April in Rothenburgsort einen obdachlosen Mann getötet haben soll.

Der tote Mann wurde in einer Parkanlage an der Amsinckstraße gefunden. Ein Spaziergänger entdeckte die Leiche, als er auf der Suche nach Angelwürmern war. Da der Tote Schnittverletzungen hatte, war schnell klar, dass er getötet wurde. Der Verdacht fiel auf den jetzt Angeklagten, einen ebenfalls wohnungslosen Mann. Die beiden hatten sich im Winternotprogramm ein Zimmer geteilt.

Mit einem Geständnis ist nicht zu rechnen

Die Polizei fahndete nach dem 37-Jährigen. Anfang Mai entdeckte ihn eine Polizeipraktikantin am Hauptbahnhof, wo er betrunken bettelte. Am Freitag will der Angeklagte eine Erklärung abgeben. Sein Anwalt deutete am Dienstag an, dass nicht mit einem Geständnis zu rechnen ist.

