Prozessbeginn: Mann tötete offenbar erst Freundin, dann Mutter Stand: 03.08.2021 12:02 Uhr Nach dem gewaltsamen Tod zweier Frauen in Hamburg-Bramfeld beginnt nun der Prozess. In einer Wohnung an der Bramfelder Chaussee soll ein heute 29-Jähriger seine Mutter und seine Lebensgefährtin getötet haben.

Ein 29-Jähriger, der seine Mutter und seine Freundin getötet haben soll, muss sich seit Dienstag vor dem Hamburger Landgericht verantworten. Der Vorwurf lautet Totschlag sowie heimtückischer Mord.

Schuldunfähigkeit aufgrund einer psychischen Erkrankung

Die Staatsanwaltschaft geht jedoch davon aus, dass der Angeklagte die Taten aufgrund einer psychischen Erkrankung im Zustand der Schuldunfähigkeit beging. Sie strebt in einem sogenannten Sicherungsverfahren deshalb die Unterbringung des Deutschen in einer Psychiatrie an.

Bevor der Angeklagte in den Gerichtssaal gebracht wurde, mussten Fotografinnen und Fotografen sowie Kameraleute den Raum verlassen. Als Begründung gab das Gericht an, dass der 29-Jährige von der Gesamtsituation noch sehr stark belastet sei.

Angeklagter soll Freundin und Mutter umgebracht haben

Anschließend wurde die Anklageschrift verlesen. Danach soll der Mann Anfang Februar in Hamburg-Bramfeld zuerst seine damalige 24 Jahre alte Lebensgefährtin und am 7. Februar seine 53-jährige Mutter tödlich verletzt haben. Die teils zerlegten Leichen fanden die Ermittler in der Wohnung des Mannes. Auch die Polizei sowie Psychologinnen und Psychologen soll er später mit Fäusten und Tritten angegriffen haben.

