Prozessauftakt: 53-Jähriger soll Geldautomaten manipuliert haben Stand: 07.02.2022 12:40 Uhr Im vergangenen Sommer hatten Betrüger an Geldautomaten in Hamburg heimlich die Kontodaten von Bankkundinnen und -kunden ausgespäht. Sie erbeuteten fast 17.000 Euro. Seit Montag ist ein mutmaßlicher Täter vor dem Hamburger Amtsgericht angeklagt.

Bei seiner Festnahme sprang der 53-jährige Angeklagte zusammen mit dem mutmaßlichen Mittäter aus einem Fenster eines Hotels am Ohlsdorfer Friedhof. Beide zogen sich Knochenbrüche zu. Der Angeklagte erlitt eine gebrochene Hüfte und verbrachte vier Monate im Krankenhaus. Von dort aus ging es im Anschluss in eine Untersuchungshaftanstalt. Der zweite Mann floh aus dem Krankenhaus und ist seither auf der Flucht. Daher saß der Angeklagte nun alleine vor dem Amtsgericht.

AUDIO: Prozessauftakt: Geldautomatenmanipulation (1 Min) Prozessauftakt: Geldautomatenmanipulation (1 Min)

Zugriff auf fremde Konten mit Skimmer und Kamera

Mithilfe eines sogenannten Skimmers soll er Kartendaten ausgelesen haben und über eine Videokamera an die PIN der Bankkundinnen und -kunden gekommen sein. 33 Mal soll er dadurch der Anklage nach Geld von fremden Konten abgehoben und insgesamt 16.900 Euro erbeutet haben. Zum Prozessauftakt äußerte sich der Angeklagte nicht. Sein Verteidiger deutete aber an, dass er ihm zu einem Geständnis raten wolle und der Staatsanwalt stellte eine Bewährungsstrafe in Aussicht. Die Kundinnen und Kunden, deren Konten geplündert wurden, haben das Geld von ihrer Bank erstattet bekommen.

Weitere Informationen Zwei Verletzte bei ominösem Fenstersturz in Ohlsdorf In Ohlsdorf sind zwei Männer aus einem Hotelzimmer in die Tiefe gestürzt. Einer von ihnen hatte eine Tasche mit mehreren tausend Euro bei sich. (06.08.2021) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 07.02.2022 | 13:00 Uhr