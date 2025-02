Stand: 18.02.2025 14:06 Uhr Prozess zu Unfall mit Kind in Hamburg: Busfahrer gesteht

In Hamburg hat ein Busfahrer fünf Jahre nach einem Unfall mit einem Kind vor dem Amtsgericht St. Georg seine Schuld eingestanden. Der 75-Jährige hatte beim Abbiegen in Öjendorf auf einem Zebrastreifen ein Kind angefahren und schwer verletzt. Vorher hatte er dem Jungen die Schuld an dem Unfall gegeben. Für den heute 17-Jährigen ist das wichtig, weil dessen Behandlungskosten nicht komplett übernommen wurden.

