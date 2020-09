Stand: 09.09.2020 09:00 Uhr - NDR 90,3

Prozess wegen IS-Mitgliedschaft - Urteil erwartet

In einem Prozess wegen Mitgliedschaft in der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) gegen eine 30-Jährige wird heute das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts erwartet. Der Hamburgerin Elina F. wird vorgeworfen, sich im September 2013 dem IS in Syrien angeschlossen zu haben. Verschleiert und mit einem Sturmgewehr posierend soll sie 2014 in einem Propagandavideo dazu aufgerufen haben, nach Syrien zu kommen und sich der Terrororganisation anzuschließen.

Aus der Türkei abgeschoben

Ende 2017 oder Anfang 2018 soll sie mit zwei Kindern in kurdische Gefangenschaft geraten sein. Im Januar dieses Jahres hatte die Türkei die 30-Jährige nach Deutschland abgeschoben. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft der Frau die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland vor und hat eine Strafe von zwei Jahren Haft auf Bewährung beantragt.

Weiterer Prozess gegen IS-Rückkehrerin in Hamburg

Zurzeit läuft am Hanseatischen Oberlandesgericht noch ein weiterer Prozess gegen eine Syrien-Rückkehrerin. Der Strafsenat will sein Urteil gegen die 36 Jahre alte Omaima A. am 2. Oktober verkünden. Der Witwe des ehemaligen Gangsterrappers Denis Cuspert (alias Desy Dogg) wird ebenfalls Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen.

Weitere Informationen Prozessauftakt: War zweifache Mutter IS-Mitglied? Elina F. muss sich in Hamburg wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vor Gericht verantworten. Kämpfe oder Attentate werden ihr aber nicht vorgeworfen. (11.07.2020) mehr Mutmaßliche IS-Anhängerin wieder in Hamburg Die Türkei hat eine als "ausländische Terroristenkämpferin" eingestufte Frau nach Deutschland abgeschoben. Eine Maschine mit der mutmaßlichen IS-Anhängerin landete auf dem Hamburger Flughafen. (16.01.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 09.09.2020 | 13:00 Uhr