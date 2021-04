Prozess um toten Brasilianer: Heute soll das Urteil fallen Stand: 22.04.2021 07:49 Uhr Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines jungen Brasilianers in Hamburg soll heute das Urteil fallen. Die Staatsanwaltschaft fordert eine lebenslange Freiheitsstrafe für den 46 Jahre alten Angeklagten.

Laut Anklage soll der 46-Jährige dem 28-Jährigen nach einer Geburtstagsparty im September 2019 ein Getränk mit einer potenziell tödlichen Dosis einer Ecstasy-Amphetamin-Mischung verabreicht haben, um ihn zu betäuben und zum Sex zwingen zu können. Doch der Mann habe sich noch wehren können und geschrien. Aus Furcht vor Entdeckung sei der Angeklagte gewalttätig geworden. Im Laufe des Prozesses hatte der Angeklagte selbst behauptet, sein Gast sei an einer Überdosis Drogen gestorben.

Angeklagter soll weitere Taten begangen haben

Darüber hinaus soll der mutmaßliche Täter eine weitere Vergewaltigung und eine sexuelle Nötigung begangen haben. Diese Taten aus dem Jahr 2018 habe die Staatsanwaltschaft unter anderem als Vergewaltigung im besonders schweren Fall in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung bewertet, teilte das Gericht weiter mit. Für alle angeklagten Taten forderten Staatsanwaltschaft und Nebenklage eine lebenslange Gesamtfreiheitsstrafe. Die Verteidigung plädierte auf Freispruch. Für frühere Taten aus 2018 sei eine Geldstrafe ausreichend.

Opfer verschwand im September 2019

Das Opfer hatte drei Jahre lang in Hamburg gelebt. Der Brasilianer arbeitete als Informatiker in Bahrenfeld und galt als sehr zuverlässig. Ende September 2019 erschien er plötzlich nicht mehr im Büro, seine Kolleginnen und Kollegen meldeten ihn als vermisst. Im Januar 2020 bekam die Polizei schließlich einen Tipp. Daraufhin durchsuchten Einsatzkräfte die Wohnung des Angeklagten in einem Hochhaus am Venusberg. Dort entdeckten sie schließlich die stark verweste Leiche des vermissten Mannes. Sie lag im Gästezimmer unter einer Matratze, war mit Sand bedeckt und mit Säcken umhüllt.

