Prozess um tödlichen Methadon-Drink: Urteil erwartet Stand: 05.03.2024 07:38 Uhr In einem Prozess wegen gemeinschaftlichen Mordes und Raubes mit Todesfolge soll heute im Hamburger Landgericht das Urteil gesprochen werden.

Die drei Angeklagten sollen aus Habgier einem 39-jährigen Mann heimlich Methadon verabreicht haben, um ihn zu berauben. Die Männer im Alter von 41, 38 und 26 Jahren sollen am Abend des 13. April 2023 in der Wohnung eines der Angeklagten gemeinsam mit dem 39-Jährigen zunächst Alkohol getrunken und Kokain konsumiert haben. Ohne sein Wissen sollen sie ihm dann Methadon in das Getränk gemischt haben.

Opfer starb an Überdosis Methadon

Laut Anklage starb das Opfer an einer Überdosis. Die Angeklagten sollen dann seine Armbanduhr und Bargeld in unbestimmter Höhe gestohlen haben. Außerdem sollen die Männer in die Wohnung des Toten eingedrungen sein und dort Gegenstände gestohlen haben.

Lebenslange Freiheitsstrafen gefordert

Die Staatsanwaltschaft hat für alle drei Angeklagten eine lebenslange Freiheitsstrafe gefordert. Die Verteidiger plädierten auf Freispruch.

