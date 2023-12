Stand: 19.12.2023 19:34 Uhr Prozess um tödlichen Methadon-Drink

Vor dem Hamburger Landgericht müssen sich seit Dienatag drei Männer wegen gemeinschaftlichen Mordes und Raubs mit Todesfolge verantworten. Den 26 bis 41 Jahre alten Männern wird vorgeworfen, in der Nacht zum 14. April dem Opfer in einer Wohnung in Steilshoop heimlich Methadon in ein Getränk gemischt zu haben. Nachdem das Opfer an der Überdosis verstorben war, sollen die Männer eine Armbanduhr und Bargeld an sich genommen haben. Außerdem sollen sie am Folgetag in die Wohnung des Opfers eingedrungen sein, um dort Mobiltelefone und technische Geräte zu stehlen. Das Urteil wird im März erwartet.

