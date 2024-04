Stand: 08.04.2024 18:53 Uhr Prozess um tödlichen Messerangriff in Brokstedt: Hamburger Gefängnisarzt sagt aus

Im Prozess um den tödlichen Messerangriff in einem Regionalzug in Brokstedt hat am Montag ein Gefängnisarzt aus Hamburg ausgesagt. Demnach habe der angeklagte Ibrahim A. in Gesprächen oft distanzlos reagiert und auf ernste Fragen überzogen und fratzenartig gelächelt haben. Der Psychiater hatte die Verdachtsdiagnose einer impulsiven Persönlichkeitsstörung und einer Psychose erstellt. Bis wenige Tage vor dem mutmaßlichen Mord im Januar vergangenen Jahres hatte Ibrahim A. im Gefängnis Billwerder gesessen. Der Prozess soll noch bis zum 26. April dauern.

