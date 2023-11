Stand: 30.11.2023 20:53 Uhr Prozess um tödliche Schüsse in Shisha-Bar wird neu aufgerollt

Der Prozess um tödliche Schüsse in einer Shisha-Bar in Hohenfelde muss neu aufgerollt werden, weil eine Schöffin krank ist und nicht mehr teilnehmen kann. Vor anderthalb Jahren war in der Bar in der Lübecker Straße ein 27-jähriger Mann umgebracht worden. Der neue Prozess soll in einer Woche beginnen.

