Prozess um mutmaßlichen Mordversuch in Billwerder Stand: 23.10.2020 13:20 Uhr Ein 42-jähriger Hamburger muss sich seit Freitag wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht verantworten. Er soll seinen Vermieter mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben.

Der Attacke in der Nacht zum 29. April dieses Jahres ereignete sich der Anklage zufolge nach einem Streit um eine Wohnung. Die beiden Männer waren alte Freunde. Seit 15 Jahren kannten sie sich. Sie waren so vertraut miteinander, dass der eine - das spätere Opfer - den anderen umsonst in seiner Wohnung wohnen ließ. Im Frühjahr aber wollte er die wieder für sich haben. Er forderte den 42-Jährigen auf, auszuziehen. Doch der weigerte sich.

Messerangriff in Auto

An jenem April-Abend fuhren die beiden zusammen mit dem Auto herum, um miteinander zu reden. In Billwerder, wo sie in einem Wendehammer parkten, kam wieder das Thema Wohnung auf. Es gab Streit. Der Angeklagte zog nach Überzeugung der Staatsanwältin ein Messer und stach seinem Vermieter in den Hals. "So mein Freund, jetzt rechnen wir ab," soll er dabei gerufen haben. Das bestreitet der Angeklagte allerdings. Er hat in einer Vernehmung behauptet, sein Vermieter habe ihn zuerst attackiert. Dieser überlebte schwer verletzt.

