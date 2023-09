Stand: 11.09.2023 10:52 Uhr Prozess um getötete 100-Jährige: Enkel will sich nicht zur Tat äußern

Seit vergangener Woche läuft am Hamburger Landgericht ein Prozess gegen einen 37-Jährigen, der seine 100-jährige Oma in ihrer Wohnung in Stellingen getötet haben soll. Am Montag sagte der Enkel, dass er sich nicht zu der Tat äußern werde. Das würde die Totenruhe stören, so der 37-Jährige. Außerdem wolle er nicht den Eindruck erwecken, etwas rechtfertigen oder Mitleid erregen zu wollen. Laut Anklage war er mit der Pflege der demenzkranken Frau überfordert.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 11.09.2023 | 11:00 Uhr