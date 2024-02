Stand: 12.02.2024 18:24 Uhr Prozess um Spielautomaten: 6.000 Euro Strafe und Strafbefehl

Ein 44-Jähriger aus Hamburg-Wilhelmsburg muss 6.000 Euro Strafe zahlen. Er soll in seinem Café illegale Glücksspielautomaten aufgestellt haben. Der Angeklagte war am Montag nicht vor Gericht erschienen. Deshalb erließ die Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl. Regelmäßg beschlagnahmen Polizei und Glücksspielaufsicht bei Razzien manipulierte Geräte. Sie sind insbesondere in Kulturvereinen weit verbreitet. Branchenkenner schätzen die Umsätze pro Jahr bundesweit auf dreistellige Millionenbeträge.

