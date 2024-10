Prozess um Schutzgelderpressung in Winterhude hat begonnen Stand: 22.10.2024 12:49 Uhr Ein mutmaßlicher Fall von Schutzgelderpressung beschäftigt seit Dienstag das Amtsgericht St. Georg. Ein 36-Jähriger soll mit Bekannten einen Gastronom aus Winterhude erpresst haben.

Eine Osteria nahe des Stadtparks. Vier Autos fahren vor, neun Männer steigen aus. Sie betreten das Lokal, bauen sich dort vor dem Inhaber auf. Sie deuten an, dass es ein Problem gäbe, und fordern den Gastronom auf, mit hinauszukommen. Da bedrohen sie ihn, verlangen Geld und kündigen an, sonst seinen Laden zu zerlegen. Das ist die Version der Geschichte, die die Staatsanwältin in ihrer Anklage verliest.

Angeklagter bestreitet Tat

Alles Quatsch, lässt der Angeklagte seine Anwältin sagen. Er räumt zwar ein, dass er an jenem Abend mit Bekannten in dem Lokal war und sie da wohl - so wörtlich - auf etwas übertriebene Weise hinein gekommen seien. Geld habe er aber keines verlangt, es sei um eine private Angelegenheit gegangen. Was stimmt? Das soll das mutmaßliche Opfer erzählen.

Gastronom spricht von bedrohlicher Situation

Der Gastronom schildert im Gericht zwar eine bedrohliche Situation, von einer Schutzgelderpressung aber spricht er nicht. Geld sei damals übrigens auch keines geflossen. Einer der Lokalgäste rief sofort die Polizei, und als die kam, stiegen die mutmaßlichen Täter wieder in ihre Autos und waren weg.

