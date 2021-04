Prozess um Schießerei vor Shisha-Bar in Lurup Stand: 30.04.2021 12:46 Uhr Nach einer Schießerei im Stadtteil Lurup im Oktober 2020 sind müssen sich seit Freitag zwei Männer vor dem Hamburger Landgericht verantworten. Die beiden im sollen mit Pistolen quer über die Luruper Hauptstraße auf einen dritten Mann gefeuert und ihn verletzt haben.

Eine Szene wie im Wilden Westen. Ein Mann schießt einem anderen ins Knie. Der weicht mit erhobenen Händen zurück. Trotzdem fällt ein weiterer Schuss. Jetzt zieht auch der angeschossene Mann eine Waffe aus dem Hosenbund und feuert los. Sein Gegner geht hinter einem Auto in Deckung. Abgespielt hat sich die Szene mitten in Hamburg.

Hintergrund bleibt unklar

Warum die Männer vor der Shisha-Bar in der Luruper Hauptstraße aneinandergerieten, blieb am ersten Prozesstag noch unklar. Im Verlauf des Streits hatte noch ein weiterer Barbesucher mitgemischt. Der 45-Jährige sitzt nun neben dem mutmaßlich ersten Schützen auf der Anklagebank und behauptete, eher zufällig in die Auseinandersetzung geraten zu sein. Der andere Angeklagte, ein 52-Jähriger, schweigt. Obwohl die beiden in Untersuchungshaft sind, fühlt sich ihr damaliger Kontrahent offenbar immer noch bedroht. Er ist im Zeugenschutzprogramm der Polizei.

