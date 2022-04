Prozess um Rolling-Stones-Tickets: Geldstrafe für Rösler Stand: 08.04.2022 14:44 Uhr Nach einem viermonatigen Prozess um die Vergabe von Freikarten für das Hamburger Rolling-Stones-Konzert im Jahr 2017 hat das Landgericht den früheren Bezirksamtschef Harald Rösler am Freitag zu einer Geldstrafe verurteilt.

Rösler soll insgesamt 21.600 Euro zahlen. Sein Stellvertreter bekam eine Geldstrafe von 12.100 Euro, zwei mitangeklagte Konzertveranstalter wurden freigesprochen.

Freikarten angenommen und verteilt

Rösler und sein Stellvertreter seien der Vorteilsannahme- und -gewährung schuldig, weil sie damals vom Konzertveranstalter Freikarten für den Rolling-Stones-Auftritt angenommen und an Kolleginnen und Kollegen weiterverteilt hätten. Dabei sei ihnen bewusst gewesen, dass sie die Karten als Beamte nicht hätten annehmen dürfen, so das Gericht. So etwas wüsste schon jeder "einfache Bedienstete".

Vorwürfe zunächst schwerwiegender

Ursprünglich waren die Vorwürfe gegen den Hauptangeklagten Rösler noch weit schwerwiegender: Die Staatsanwaltschaft hatte den früheren Chef des Bezirksamts Nord auch wegen Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit angeklagt. Er hätte den Stadtpark damals viel zu billig vermietet, um im Gegenzug die Freikarten zu bekommen.

Höhe der Stadtpark-Miete angemessen

Diesen Vorwurf hatte die Staatsanwältin zum Schluss aber selbst zurückgenommen. Auch das Gericht sagte am Freitag, dass die Miete von rund 200.000 Euro damals angemessen gewesen sei. Das hätte man allerdings wohl schon im Ermittlungsverfahren feststellen können, kritisierte das Gericht die Staatsanwaltschaft. Diese sei mit ihrer Anklage vielleicht "übers Ziel hinausgeschossen".

In einem ersten Verfahren wegen der Ticketaffäre war Ende 2019 eine ehemalige Staatsrätin zu einer Geldstrafe in Höhe von 120 Tagessätzen von je 170 Euro verurteilt worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 08.04.2022 | 15:00 Uhr