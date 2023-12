Prozess um Mord in Hamburger Shisha-Bar muss neu beginnen Stand: 07.12.2023 08:24 Uhr Der Prozess um den Mord in einer Shisha-Bar an der Lübecker Straße geht heute am Hamburger Landgericht von vorne los. Der Grund: Eine Schöffin ist krank, und das längerfristig.

Das ist der "worst case" für jedes Gericht: Ein Prozess läuft seit langem und platzt - und muss wieder ganz neu beginnen. Drei Monate hat das Landgericht schon über den Fall verhandelt. Hat Zeuginnen und Zeugen gehört, Polizistinnen und Polizisten zu ihren Ermittlungen und den Tatortspuren befragt.

Untersuchungshaft verlängert sich

Nun ist eine Schöffin langfristig krank. Sie wird nun ausgetauscht: Ein neuer Schöffe oder eine Schöffin muss ihren Platz übernehmen. Ein kompletter Neustart des Prozesses also. Problematisch ist das auch für den Angeklagten, er ist in Untersuchungshaft, die sich wegen des Umstandes jetzt weiter verlängert.

Angeklagter soll Mann erschossen haben

Der 25-Jährige ist angeklagt, vor einem Jahr zusammen mit einem unbekannten Mittäter in der Shisha-Bar in Hohenfelde einen Mann erschossen zu haben. Die vermummten Täter waren damals zielstrebig in die Shisha-Bar gekommen und hatten auf den 27-Jährigen gefeuert.

Als der erste Prozess Anfang September losging, hat der Angeklagte beteuert, unschuldig zu sein. Er hatte sich direkt an die Mutter des Ermordeten gewandt: "Ich kann den Schmerz über Ihren Verlust verstehen. Aber ich habe Ihren Sohn nicht getötet", sagte er.

