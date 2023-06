Stand: 13.06.2023 18:14 Uhr Prozess um Messerattacke bei Brokstedt startet am 7. Juli

Der Prozess um den tödlichen Messerangriff in einem Regionalzug bei Brokstedt beginnt am 7. Juli vor dem Landgericht Itzehoe. Die 6. Große Strafkammer habe das Hauptverfahren gegen den Angeklagten eröffnet, teilte eine Gerichtssprecherin am Dienstag mit. Der Palästinenser Ibrahim A. soll am 25. Januar in einem Zug von Kiel nach Hamburg Fahrgäste mit einem Messer angegriffen und zwei Menschen im Alter von 17 und 19 Jahren getötet haben. Vier weitere Personen soll er bei dem Angriff erheblich verletzt haben. Am Dienstag wurde bekannt, dass sich eine der verletzten Frauen das Leben genommen hat.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 13.06.2023 | 18:30 Uhr