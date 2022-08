Prozess um Gewaltexzess in Hausbruch: Urteil erwartet Stand: 29.08.2022 07:55 Uhr Im Prozess um einen Gewaltexzess in einer Hamburger Monteursunterkunft wird heute das Urteil des Landgerichts erwartet. Angeklagt sind zwei Männer im Alter von 35 und 36 Jahren.

Die Anklage wirft dem Jüngeren versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung vor. Er soll am 14. August vergangenen Jahres "aus sadistischen Neigungen und Freude am Quälen" einen Mitbewohner im Stadtteil Hausbruch zusammengeschlagen und schwer misshandelt haben. Nach weiteren Misshandlungen am Folgetag befand sich der damals 43-Jährige in einem lebensbedrohlichen Zustand. Die zuerst eingetroffenen Polizeibeamten hielten den Mann sogar zunächst für tot.

Haftstrafen gefordert

Die Staatsanwaltschaft beantragte nach Angaben eines Gerichtssprechers zwölf Jahre Haft für den 35-Jährigen. Die Verteidigerin forderte Freispruch. Für den 36-Jährigen plädierte die Staatsanwaltschaft auf drei Jahre Haft wegen Beihilfe zum versuchten Mord. Die Verteidigung sprach sich für eine Strafe zwischen sechs Monaten und einem Jahr aus. Die beiden Angeklagten und das Opfer sollen als polnische Bauarbeiter bei einem Abrissunternehmen tätig gewesen sein.

Weitere Informationen Prozessauftakt wegen versuchten Mordes in Hamburg Zwei Männer sollen einen Kollegen fast zu Tode geprügelt haben. (16.02.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 29.08.2022 | 17:00 Uhr