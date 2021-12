Prozess um Diebstahl bei Globetrotter in Hamburg beginnt Stand: 13.12.2021 18:27 Uhr Ein früherer Mitarbeiter vom Outdoor-Anbieter Globetrotter in Barmbek soll dort Ausrüstung im Wert von 100.000 Euro gestohlen haben. Seit Montag ist der 38-Jährige vor dem Amtsgericht Barmbek angeklagt.

Der Angeklagte ist ein leidenschaftlicher Bergsteiger. Sobald er das Geld dafür zusammen hat, geht er auf Expeditionen. Er hatte auch extra bei Globetrotter im Verkauf angefangen, um durch den Mitarbeiterrabatt günstiger an die Ausrüstung zu kommen, erzählt er. Und trotzdem reichte sein Geld nicht aus. Eines Abends, als er die Filiale am Wiesendamm verließ, nahm er einfach Outdoor-Kleidung mit. "Das ging so einfach", sagte der 38-Jährige vor Gericht.

Ware über Internetportal verkauft

Er machte weiter. Zwei bis drei Mal die Woche ging er fortan mit einem Zelt oder Kleidung unter dem Arm nach Hause. Die Ware verkaufte er über ein Internetportal. Die Staatsanwältin geht davon aus, dass der Angeklagte Ausrüstung im Wert von 100.000 Euro gestohlen hat. Einen Teil davon konnte die Polizei bei einer Hausdurchsuchung wiederfinden.

Ein Mitarbeiter von Globetrotter soll kommende Woche berichten, wie groß der Schaden tatsächlich ist.

AUDIO: Hamburg: 38-Jähriger wegen Diebstahl vor Gericht (1 Min) Hamburg: 38-Jähriger wegen Diebstahl vor Gericht (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.12.2021 | 16:00 Uhr